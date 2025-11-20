«Вашингтон» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У «Кэпиталз» дубли оформили Том Уилсон и Райан Леонард, а также по одной шайбе забросили Александр Овечкин, Алексей Протас и Энтони Бовилье. Голы «Ойлерз» на счету Леона Драйзайтля, Давида Томашека и Дарнелла Нерса (дубль).

«Вашингтон» набрал 22 очка в 20 матчах и поднялся на 10-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 22 очка в 22 играх.