Трансляция игры НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон» 24 ноября во Вконтакте начнется в 23.00

24 ноября «Вашингтон» на своем льду на территории «Кэпитал Уан-арена» сыграет против «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в Вашингтоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Вашингтона» и «Эдмонтона» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями встречи НХЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Кэпиталз» Спенсера Карбери с 22 очками находятся на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Ойлерз» с 11 баллами занимают седьмую строчку в Тихоокеанском дивизионе.

За «Вашингтон» выступает российский форвард Александр Овечкин. На счету 38-летнего хоккеиста 12 (5+7) очков в 16 матчах.

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