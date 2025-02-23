«Вашингтон» и «Эдмонтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 23 февраля. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и начнется в 21.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Эдмонтон»: прямая трансляция матча НХЛ (видео онлайн)

Ключевые события игры «Вашингтон» — «Эдмонтон» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Предыдущая встреча клубов в январе завершилась победой «Столичных» со счетом 3:2. Обе команды провели по 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон» возглавляет таблицу Восточной конференции с 82 очками, «Эдмонтон» набрал 72 очка и идет четвертым на «Западе».