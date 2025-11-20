Хоккей
Сегодня, 05:41

«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Овечкин забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Вашингтона» обнимают Александра Овечкина после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу. 40-летний россиянин отличился в третьей игре подряд. Теперь у него 16 (7+9) очков в 20 матчах этого сезона и 904 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Также у «Кэпс» дубли оформили Том Уилсон и Райан Леонард, по одной шайбе забросили Алексей Протас и Энтони Бовилье. У «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Давид Томашек и Дарнелл Нерс (дубль).

«Вашингтон» набрал 22 очка в 20 матчах и поднялся на 10-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 22 очка в 22 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Эдмонтон

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
  • МММ

    :joy::joy::joy: Не нужно их дубиной))))

    20.11.2025

  • mikha1

    Овечкин догнал Гретцки по голам в регулярке без учета голов в пустые ворота.

    20.11.2025

  • Алексей Х

    Бульбаша с голом! Похоже, обретает себя. Ну а Ови делает свое дело) У Томми самый быстрый дубль в карьере, не?)) Карбери редиска, ну да ладно) Вашингтон ещё повоююет за место в ПО.

    20.11.2025

  • .Алексей.

    Зверь.

    20.11.2025

  • igogohruhru

    по голу в трех играх подряд - пенсионерский хеттрик!

    20.11.2025

  • victorio

    Ови набирает обороты!!! 9 очков в последних 9 играх - совсем неплохо для "пенсионера")))

    20.11.2025

  • N.A.F.1974

    Да уж.Как то поразительно легко утрачивали преимущество в две шайбы.В третьем такая игра,что в пору и не смотреть.Но выстояли.Молодцы.

    20.11.2025

  • mikha1

    Среда - не день Овечкина)

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    -18-я шайба и 30-е очко в 27 игре с Эдмонтоном в РС, 131-й бросок в створ . -Стюарт Скиннер 146-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 2 и более шайб ( в его воротах побывали 788 и 904-я шайбы Ови) в 6 играх при 25 бросках в створ. Лидеры по пропущенным шайбам от Ови: Флери-28 пропущенных и Лундквист -24, -5-й праймари Джейкоба Чикрана на Ови, с его передач были заброшены: 870, 881, 892, 900 и 904-я шайба Ови(35-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-104, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48,

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    -6911-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4341(19-й), -7586-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4883(18-й) -3779-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029)-НХЛ обновил данные!!! -4451-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) -1639-е очко в РС, 904+735 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1708(9-й), 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1369(28-й) -1639-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1708, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1369 (9-й) -1786-е очко в КС и РС-1639 и КС-147, 981 ш+805 п, (11-й, 10-й Дионн-1816, 7-й Кросби-1909, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1549(23-й)

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    -У Ови было 475 в РС до 30 лет (5-й, 4-й Айзерман-481, 3-й Лемье-494, 2-й 2.Босси-564, 1.Гретцки-706), действующие : Мэттьюс-410 (28 лет), Пастрняк-402 (29 лет), Макдэвид-370(28 лет), -198-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-120, Малкин-95, -7-я в возрасте 40 лет(рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) -146-я в ноябре в РС (2-й, 3-й Мессье-129, 1-й Гретцки-154) действующие: преследователь – Кросби-117(7-й). У Александра рекорды в марте-161, апреле-78 и в октябре-126; -100-я шайба в среду(28-й, 1-й Гретцки-213, 2-й Бобби Халл-163, 3-й Мессье-153) действующие -Перри -69, Кросби-56,

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    -648-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510, 6-й Бр. Халл-476), действующие: Кросби-468(8-й), Стэмкос-414(16-й) -445-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,) действующие: Кросби -341(15-й ) -573-я в равных составах(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-443(10-й) -244-я в 1-м периоде(новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-241, 3-й Эспозито-240,4-й Бр. Халл-237, 5-й Г. Хоу-229), действующие: Кросби -197 (16-й) -429-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-255, Малкин-224. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет.

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    Дух Хлебонасущенского представляет - 904-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-637(16-й), Стэмкос-586(22-й), Малкин-519(40-й),Таварес-505(46-й),Кэйн-495(51-й), Перри-455(63-й) - 904-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -637(5-й), Малкин-519(20-й), -981-я в РС и КС 904+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-35 шайб ) действующие: Кросби -708(16-й), Стэмкос-636(25-й),Малкин-586(37-й) -1511 игра в регулярке(24-й, 23-й Айзерман-1514, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779) -689-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-515(16-й)

    20.11.2025

  • Скиталец

    Здесь вам не тут))

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 16 очков(7+9),20 игр...продолжается

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр

    20.11.2025

  • Сергей

    Вашингтон победил. Овечкин забил . Эдмонтон проиграл. Хорошее начало дня ))) Но как же красиво и быстро катается 97 номер. Перспективный паренек.... Драз как всегда худший. Забивает только в большинстве из правого круга.... Больше ничего не умеет )))

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    1 (17)Кевин Уикз(КАН),Крис Осгуд(КАН),Майкл Гарнетт(КАН),Адам Манро(КАН),Кёртис Сэнфорд(КАН),Себастьян Карон(КАН), Джейми Макленнан(КАН),Майкл Лейтон(КАН),Патрик Лалим(КАН),Натан Лоусон(КАН), Джастин Питерс(КАН),Бен Скривенс(КАН),Джейсон Лабарбера(КАН),Джош Хардинг(КАН), Лоран Броссуа(КАН),Аарон Делл(КАН),Эдин Хилл(КАН),Крис Дригер(КАН) итого: вратарей-75,шайб-328

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    5 (8) Паскаль Леклер(КАН),Алекс Олд(КАН),Дуэйн Ролосон(КАН),Майк Смит(КАН),Дэн Эллис(КАН),Кёртис Макелинни(КАН), Кори Кроуфорд(КАН),Мартин Джонс(КАН), 4 (4) Мартин Бирон(КАН),Джоуи Макдональд(КАН),Дастин Токарски(КАН),Джордан Биннингтон(КАН), 3 (10)Шон Бурк(КАН),Марти Турко(КАН),Эндрю Рэйкрофт(КАН),Жозе Теодор(КАН),Чад Джонсон(КАН), Майкл Хатчинсон(КАН),Луи Доминге(КАН),Скотт Уэджвуд(КАН),Нико Доус(КАН),Дарси Кемпер(КАН), 2 (17)Крис Мэйсон(КАН),Марк Дени(КАН),Дэни Сабурин(КАН),Стивен Валикетт(КАН),Ян Дани(КАН) Джефф Делорье(КАН),Мэтт Хэкетт(КАН),Эндрю Хаммонд(КАН),Тристан Джарри(КАН) Спенсер Мартин(КАН),Коннор Ингрэм(КАН),Сэм Монтембо(КАН),Логан Томпсон(КАН),Кэлвин Пикард(КАН),Джет Гривз(КАН),Стюарт Скиннер(КАН),

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    Стюарт Скиннер вратарь №163 ,всего шайб 2 ,первая 7 ноября, 2022 КАНАДА 28(1) Марк-Андре Флёри(КАН) 22(1) Кэри Прайс(КАН) 19(1) Кэм Уорд(КАН) 12(1) Деван Дубник(КАН) 11(1) Брайан Эллиотт(КАН) 9 (2) Роберто Луонго(КАН),Картер Хаттон(КАН) 8 (2) Рэй Эмери(КАН),Стив Мэйсон(КАН) 7 (5) Мартин Бродёр(КАН),Жан-Себастьян Жигер(КАН),Джонатан Бернье(КАН),Кэм Тэлбот(КАН),Джеймс Раймер(КАН) 6 (5) Эд Бельфор(КАН),,Мэтт Мюррей(КАН),Маккензи Блэквуд(КАН),Картер Харт(КАН),Джейк Аллен(КАН)

    20.11.2025

  • mikha1

    С 22-25 октября не было.

    20.11.2025

  • МаратХ

    Грабитель этот Уилсон, у престарелого Овечкина хет-трик украл

    20.11.2025

  • Догада

    Овечкин издевается.

    20.11.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Это был чистый адреналин))) Хороший гол от Ови! Логана мы немного перехвалили после прошлого матча, голы от Нёрса были необязательные))) Эдмонтон мог бы не ставить после 4:7 вратаря, обломали хет-трик Уила в пустые))) Вашингтон лезет в гущу таблицы Востока, в ней жара)) Нефть не удивила, на одном Дразе не выедишь, игру брали в свои руки только, когда немца с Маком объединяли. Скиннеру удачи.. ))) Главпатам :middle_finger:

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    С победой!Протас,Леонард, Уилсон,МакМайкл и компания сегодня были очень хороши.Завтра Монреаль,потом Тампа,легко не будет...

    20.11.2025

  • невропатолог176

    Доброе утро от Александра Овечкина!). 904! 35 осталось! 4 гола в 5 матчах). Вашингтон выходит из функциональной ямы..Либо остальные в неё валятся после бодрого старта. Теория подтверждается: Саня забивает...команда выигрывает! Жаль что Карбери убрал Овечкина, при счете 5:4 и 6:4. Был бы хет трик. Карбери ...удак? Работает на свою статистику...102 игры с победами.

    20.11.2025

  • tonipi

    хорошая сложная победа! и приятная) с добрым утром такое) по-моему, Саня ещё из офиса в этом сезоне не забивал.. а значит есть ещё ресурс!

    20.11.2025

  • Скиталец

    Ха-ха, КиШ наш родненький)

    20.11.2025

  • Сергей

    :rofl::rofl::rofl:

    20.11.2025

  • N.A.F.1974

    Очень хорошо.Вторая победа подряд.Давненько не было.Контейнера обыграли.С чем болельщиков Кэпс и поздравляю!

    20.11.2025

  • За спорт!

    В перестрелке победили вашики. Фактор Великого тож сказался. С победой!

    20.11.2025

  • Скиталец

    Ови, забил -Вашик победил))

    20.11.2025

  • baruv

    С огромным трудом, но продержались столичные! У Ленарда красивый дубль. У Уилсона нужный дубль плюс еще один гол Ови плюс два очка.

    20.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Пустая рамка для Овечкина . Почему Уилсон забивал ?

    20.11.2025

  • Sergey Krug

    Замученный дорогой,Стюарт выбился из сил, На Кэпитал Арене ночлега попросил. С улыбкой добродушной Санек его впустил, И жестом дружелюбным в ворота пригласил. Хей! Будь как дома Скиннер, я ни в чем не откажу, Я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу! Девятьсот четвертую тебе я положу! Тебе я положу,тебе я положу!

    20.11.2025

  • maxcds

    К пустой беготне шотландца привыкли даже пенсионеры))

    20.11.2025

    • «Миннесота» — «Каролина»: онлайн-трансляция матча НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 19 13 6 27
    2 Нью-Джерси 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 20 11 9 24
    5 Вашингтон 20 10 10 22
    6 Коламбус 20 10 10 22
    7 Рейнджерс 21 10 11 22
    8 Филадельфия 18 9 9 21
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 20 12 8 25
    2 Бостон 21 12 9 24
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
    5 Оттава 19 9 10 22
    6 Флорида 19 10 9 21
    7 Торонто 20 9 11 20
    8 Баффало 19 7 12 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 19 10 9 24
    5 Юта 20 10 10 23
    6 Миннесота 20 9 11 22
    7 Сент-Луис 20 6 14 17
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 19 12 7 25
    2 Вегас 19 9 10 24
    3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    4 Сиэтл 19 9 10 23
    5 Эдмонтон 22 9 13 22
    6 Сан-Хосе 20 9 11 21
    7 Ванкувер 21 9 12 20
    8 Калгари 21 5 16 13
    Результаты / календарь
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    20.11 03:00 Вашингтон – Эдмонтон 7 : 4
    20.11 03:30 Баффало – Калгари - : -
    20.11 05:30 Миннесота – Каролина - : -
    20.11 06:00 Анахайм – Бостон - : -
    Все результаты / календарь

