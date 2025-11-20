«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Овечкин забил гол

«Вашингтон» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу. 40-летний россиянин отличился в третьей игре подряд. Теперь у него 16 (7+9) очков в 20 матчах этого сезона и 904 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Также у «Кэпс» дубли оформили Том Уилсон и Райан Леонард, по одной шайбе забросили Алексей Протас и Энтони Бовилье. У «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Давид Томашек и Дарнелл Нерс (дубль).

«Вашингтон» набрал 22 очка в 20 матчах и поднялся на 10-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 22 очка в 22 играх.