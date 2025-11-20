«Вашингтон» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Вашингтон» и «Эдмонтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 20 ноября. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Эдмонтон» отслеживайте в нашем матч-центре.
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» провел 19 матчей и набрал 20 очков, предыдущим соперником «Кэпиталз» был «Лос-Анджелес» (2:1). У «Эдмонтона» — 21 матч и 22 очка, во вторник «Ойлерз» уступили «Баффало» (1:5).
Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 19 матчей и набрал 15 (6+9) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|13
|6
|27
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|6
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|7
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|8
|Вашингтон
|19
|9
|10
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|21
|12
|9
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|19
|7
|12
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Юта
|20
|10
|10
|23
|6
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|19
|12
|7
|25
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|21
|9
|12
|22
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|21
|5
|16
|13
|20.11
|03:00
|Вашингтон – Эдмонтон
|- : -
|20.11
|03:30
|Баффало – Калгари
|- : -
|20.11
|05:30
|Миннесота – Каролина
|- : -
|20.11
|06:00
|Анахайм – Бостон
|- : -