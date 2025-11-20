«Вашингтон» и «Эдмонтон» сыграют в чемпионате НХЛ 20 ноября

«Вашингтон» и «Эдмонтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 20 ноября. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Эдмонтон» отслеживайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Эдмонтон

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» провел 19 матчей и набрал 20 очков, предыдущим соперником «Кэпиталз» был «Лос-Анджелес» (2:1). У «Эдмонтона» — 21 матч и 22 очка, во вторник «Ойлерз» уступили «Баффало» (1:5).

Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 19 матчей и набрал 15 (6+9) очков.