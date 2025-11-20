Овечкин забил 904-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

На 7-й минуте первого периода российский нападающий Александр Овечкин сделал счет 2:0. Он забил в третьем матче подряд.

Для 40-летнего россиянина это 7-й гол в сезоне-2025/26 и 904-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.