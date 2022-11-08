4 очка Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Эдмонтоном», у Овечкина 2 очка

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:4.

В составе «Кэпиталз» 4 (2+2) очка набрал Евгений Кузнецов, 2 (1+1) очка у Александра Овечкина, дубль оформил Дилан Строум. У «Ойлерз» дубль оформил Райан Нюджент-Хопкинс, еще по шайбе забросили Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

После этого матча «Вашингтон» с 14 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 14 очками — на шестой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Эдмонтон» — 5:4 (1:0, 3:2, 1:2)

Голы: Строум — 3, 18:15 — 1:0. Строум — 4 (бол., Кузнецов, Густафссон), 20:26 — 2:0. Макдэвид — 13 (Драйзайтль, Бэрри), 28:33 — 2:1. Кузнецов — 1 (бол., Строум, Густафссон), 32:25 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 6 (Хаймэн), 34:10 — 3:2. Овечкин — 8 (бол., Густафссон, Кузнецов), 34:36 — 4:2. Драйзайтль — 8 (Хаймэн, Кейн), 42:54 — 4:3. Кузнецов — 2 (бол., Овечкин), 58:09 — 5:3. Нюджент-Хопкинс — 7 (Нерс, Макдэвид), 58:54 — 5:4.

Вратари: Линдгрен — Скиннер (58:56).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 31 (10+14+7) — 29 (9+6+14).

Наши: Кузнецов (20.42/4/-1), Овечкин (20.53/5/-2) — -.

8 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.