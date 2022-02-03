«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Эдмонтону»
«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил игру. Это был первый матч «Вашингтона» в этом сезоне без участия россиянина. В среду стало известно, что Овечкин сдал положительный тест на коронавирус.
Российский нападающий Евгений Кузнецов в этой встрече отметился голом. Он набрал 45 (14+31) очков в сезоне.
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«Вашингтон» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
Голы: Драйзайтль — 32 (Сиси, Маклеод), 1:30 — 0:1. Кейн — 2 (Кит, Сиси), 3:01 — 0:2. Макдэвид — 23 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 5:07 — 0:3. Эллер — 8 (Шульц), 7:36 — 1:3. Шири — 11 (Фехервари, Бэкстрем), 29:16 — 2:3. Кузнецов — 14, 42:48 — 3:3. Нюджент-Хопкинс — 5 (мен., Хаймэн), 55:57 — 3:4. Нюджент-Хопкинс — 6 (п.в., Кейн, Кит), 58:55 — 3:5.
Вратари: Самсонов (Копли, 5:07, 58:48 — 58:55, 59:13) — Коскинен.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 27 (6+11+10) — 27 (12+5+10).
Наши: Кузнецов (18.12/3/-2), Орлов (19.57/1/0) — -.
3 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
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Айлендерс – Сиэтл
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|
Вашингтон – Эдмонтон
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|3.02
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Детройт – Лос-Анджелес
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|3.02
|05:30
|
Аризона – Калгари
|- : -
|3.02
|05:30
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Чикаго – Миннесота
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|И
|О
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Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
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|63
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Коннор Макдэвид
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|И
|Г
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Крис Крайдер
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|33
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|32
|
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Александр Овечкин
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|И
|КН
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