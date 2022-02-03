«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Эдмонтону»

«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил игру. Это был первый матч «Вашингтона» в этом сезоне без участия россиянина. В среду стало известно, что Овечкин сдал положительный тест на коронавирус.

Российский нападающий Евгений Кузнецов в этой встрече отметился голом. Он набрал 45 (14+31) очков в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Голы: Драйзайтль — 32 (Сиси, Маклеод), 1:30 — 0:1. Кейн — 2 (Кит, Сиси), 3:01 — 0:2. Макдэвид — 23 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 5:07 — 0:3. Эллер — 8 (Шульц), 7:36 — 1:3. Шири — 11 (Фехервари, Бэкстрем), 29:16 — 2:3. Кузнецов — 14, 42:48 — 3:3. Нюджент-Хопкинс — 5 (мен., Хаймэн), 55:57 — 3:4. Нюджент-Хопкинс — 6 (п.в., Кейн, Кит), 58:55 — 3:5.

Вратари: Самсонов (Копли, 5:07, 58:48 — 58:55, 59:13) — Коскинен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (6+11+10) — 27 (12+5+10).

Наши: Кузнецов (18.12/3/-2), Орлов (19.57/1/0) — -.

3 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.