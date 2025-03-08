«Вашингтон» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

«Вашингтон» набрал 90 очков в 63 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Детройт» идет на 11-й строчке — 66 очков в 63 играх.