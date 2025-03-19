«Вашингтон» — «Детройт»: видеообзор матча

«Вашингтон» дома победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Вашингтон» набрал 98 очков в 68 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Детройт» опустился на 12-ю строчку — 70 очков в 68 играх.