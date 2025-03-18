«Вашингтон» и «Детройт» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 19 марта. Игра состоится на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне (США). Стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Детройт»: трансляция матча НХЛ (видео)

Изучачь ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Детройт» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги можно смотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Вашингтон» в этом сезоне НХЛ-2024/25 провел 67 игр, набрал 96 очков и занимает второе место в регулярке, в предыдущем матче «Кэпиталз» обыграли «Сан-Хосе» (5:1). «Детройт» с 70 очками после 67 матчей занимает перед игровым днем 10-е место на «Востоке», в воскресенье «Ред Уингз» выиграли у «Вегаса» (3:0).

Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Овечкин уступает семь голов достижению для снайперов лиги — 887 голов против 894 у Гретцки.