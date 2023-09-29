«Вашингтон» переиграл «Детройт». Овечкин и Кузнецов отметились голевыми пасами

«Вашингтон» выиграл у «Детройта» в предсезонном матче НХЛ — 4:3. Встреча прошла на «Капитал Уан Арене».

Российские нападающие «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились голевыми передачами, а Иван Мирошниченко набрал 2 (0+2) очка.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом» (14 октября), а «Детройт» встретится с «Нью-Джерси» (13 октября).