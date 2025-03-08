«Вашингтон» победил «Детройт», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. 39-летний россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету российского хоккеиста 885 голов в 1473 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отстает от рекорда на девять шайб.

Белорусский форвард «Кэпс» Алесей Протас в игре с «Ред Уингз» забил два гола и сделал одну голевую передачу.

«Вашингтон» набрал 90 очков в 63 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Детройт» идет на 11-й строчке — 66 очков в 63 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)

Голы: Ларкин — 26 (Раймонд), 0:43 — 0:1. Зайдер — 6 (бол., Кейн, Раймонд), 7:00 — 0:2. Рэддиш — 6 (Манджапане, Сандин), 18:39 — 1:2. Протас — 24 (мен., Уилсон), 40:51 — 2:2. Чикран — 18 (Строум, Дюбуа), 41:57 — 3:2. Протас — 25 (Макмайкл, Карлсон), 45:17 — 4:2. Уилсон — 29 (мен., Протас), 49:19 — 5:2.

Вратари: Томпсон — Тэлбот.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 28 (9+9+10) — 19 (10+4+5).

Наши: Овечкин (16.59/1/0) — Тарасенко (14.51/2/-2).

8 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.