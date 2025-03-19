Хоккей
19 марта, 04:28

«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал одну голевую передачу. Теперь у него 56 (34+22) очков в 52 играх этого сезона.

«Вашингтон» набрал 98 очков в 68 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Детройт» опустился на 12-ю строчку — 70 очков в 68 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Строум — 22 (Карлсон, Сандин), 6:36 — 1:0. Ларкин — 28 (Чиаро), 12:28 — 1:1. Дюбуа — 18 (Протас, Чикран), 48:16 — 2:1. Уилсон — 30 (Протас, Фехервари), 54:21 — 3:1. Макмайкл — 24 (Овечкин, Строум), 55:27 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Мразек.

Броски: 26 (14+5+7) — 23 (7+11+5).

Наши: Овечкин (15.20/1/+1) — Тарасенко (15.26/0/-1).

19 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
Карбери: «Надеюсь, что за эти 9 дней Овечкин сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме»
Овечкин: «Приятно вернуться на лед, но мне нужно больше времени»
Овечкин не примет участия в предсезонном матче с «Коламбусом»
Овечкин: «Пропущенная неделя немного ударила по мне, но я справлюсь»
Мать Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед матчем «Динамо» — «Нефтехимик»
Карбери назвал маловероятным участие Овечкина в предсезонном матче с «Коламбусом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • невропатолог176

    Кто нить, скажите Лысому, что тасовать тройки в предверии ПО, это ппц как по детски.

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    За Васю рад. В дебютном сезоне 26 (14+12) набрал.Потом два года с Токкетом..Сейчас 22(7+15). Какой никакой прогресс.

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    Игроки топ 6 отличились.В составе тройки (от двух вбрасываний учитывается) отличился PLD (без какого либо участия Овечкина,но с передачи Протаса) и Строум, где Уилсон с ММ в протокол не попали(скринили Мразека).Сочетания как раз были довольно устойчивы.Например линия PLD провела 11:19,Строума-12:31.Протас сыграл всех больше(16:31) из топ 6.Боттом (относительно последних игр)-без изменений(сочетаний). Это ладно..Сам эксперимент по переводу франкофона к Ови удался? Вроде нормально,но без восторга.Вторая линия кмк поинтересней.Дауд хорошо(пусть и результативными действиями не отметились, но 0 стартов в зоне нападения говорят за себя).Эллер(с Манжапани и Рэдишем) средне.Томпсон на высоте.) Редкая игра без удалений вообще.Кэпс на руку.

    19.03.2025

  • shpasic

    не стал мараться о Мразека :rofl::rofl::rofl:

    19.03.2025

  • Андрей Андрей

    я категорически против, я за количество.

    19.03.2025

  • Алексей Х

    При этом даже Вася положил неплохой голешник)

    19.03.2025

  • victorio

    Пусть в следующем году делает рекорд, а то нам потом скучно будет смотреть эту НХЛ... смотрю только из-за Овечкина и его рекорда

    19.03.2025

  • Werewolf

    Поднимали. Вашингтон в стремлении побольше заработать придерживает часть билетов на домашние матчи команды и анализирует на них спрос. Потом поднимает цену в соответствии со спросом. До января минимальный билет стоил 88 баксов, сейчас 150+

    19.03.2025

  • PvsZ

    Да ладно Овечкин не забил. Я как увидел счёт матча Эдмонтон-Юта, был уверен, что фриц не только полтинник разменял, но и колорадского Мака догнал по очкам. А вот фиг там! Ни одного балла!

    19.03.2025

  • Алексей Х

    вторая попытка.

    19.03.2025

  • afino61

    где логика? как раз надо забить 888й , а потом можно до следующего сезона))

    19.03.2025

  • afino61

    спасибо , кэп))

    19.03.2025

  • VeryOldLazy

    Тока коламбус не хочет)

    19.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Отличная игра очень сбалансированной команды. Именно Команды. А голы Александра еще будут.

    19.03.2025

  • Ментяра

    киллер?

    19.03.2025

  • Ментяра

    к своему 40-летию подарок сделает

    19.03.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    У зайчули праздник!!!

    19.03.2025

  • igor1972

    очередной конец света намечается?

    19.03.2025

  • Алексей Х

    14 матчей. Это первое. Не в этом, так в следующем сезоне. Это второе. В чем фиаско??

    19.03.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    У него еще год контракта и он кучу раз говорил, что контракт отработает до конца.

    19.03.2025

  • Алексей Х

    в смысле не будет?) Локаут что ли и мы чего-то не знаем?)

    19.03.2025

  • Empers100

    Только следующего не будет.

    19.03.2025

  • igor1972

    Вашингтон с победой. Овечкину не морочиться с рекордом. Ну не в этом так в начале следующего побьет, не принципиально.

    19.03.2025

  • Apei

    они что не люди теперь, многим еще жить да жить

    19.03.2025

  • Apei

    считать каждый гол эпохи аряклича за хет-трик, исполняющим назначить зайца

    19.03.2025

  • Алексей Х

    Просто цифра 8 не чужая для него. Вот и не спешит уходить)

    19.03.2025

  • Apei

    ови переключился на рекорды по коэффициенту опасности - троллинг грецки в изощренной форме

    19.03.2025

  • Apei

    просто у крыльев клсс другой

    19.03.2025

  • Apei

    это особая форма троллинга грецки и зайца

    19.03.2025

  • Apei

    этой голевой ови лишил себя ПВ

    19.03.2025

  • Empers100

    Нужно 8 шайб за 13 матчей. Получается коэффициент 0,6 - т.е вынь да положь, не расслабишься. Похоже на фиаско?

    19.03.2025

  • Vladimir Demin

    Супер!

    19.03.2025

  • Андрей Андрей

    что-что, сам знаешь что. ему лучше брать интервью у спортсменов которые со спортом завязали.

    19.03.2025

  • Андрей Андрей

    Кажется цены не поднимали, просто с рук цена на перепродаже выросла. Спикулянты готовы еще на год растянуть торговлю билетами в ожидании 895 гола Шуры.

    19.03.2025

  • Скиталец

    Это видимо договорняк? Рекорд осенью токма увидим? Не нравится мне это, Сане забей еще восемь этой весной.

    19.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Почему-то не любят они своих болельщиков, на выезде лучше играют, и Овечкин забивает.

    19.03.2025

  • mikha1

    По факту результат сделали 2 первые тройки, которые Карбери сегодня тасовал как в миксере

    19.03.2025

  • _Металлург_

    Видимо его сам Бэтмен попросил помочь еще сезон на Овечкине позарабатывать.

    19.03.2025

  • _Металлург_

    Не придется новый стул покупать и огнетушиткль заправлять?

    19.03.2025

  • Алексей Х

    Мощно все же Яклич нынче зашел...Что будем делать??

    19.03.2025

  • Скиталец

    Кузькина мать работает)) третий почти как всегда за капиталистами)

    19.03.2025

  • Улыбнись и люди потянутся

    Новая теория заговора. Повысили цены на билеты - Саню попросили забивать один в четырех матчах. А "Вашингтон" продолжает веселиться.) Детройт, похоже, отвалился. Желательно бы и НЙР мимо ПО, Коламбус очень хочется))

    19.03.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    НЕ Забил !! И это прекрасно !

    19.03.2025

  • Андрей Андрей

    Шура, где голы? Когда тебе дадут нормального центра, а не что попало? Через год кончается контракт.

    19.03.2025

  • Скиталец

    Кэпс с победой. Но нужен трик от Сани, матчей все меньше и меньше.

    19.03.2025

  • .Алексей.

    С победой Вашингтон.

    19.03.2025

  • Алексей Х

    В который уже раз в сезоне Вашингтон просто сминает соперника в третьем периоде! Вроде как и нужнее было крыльям, а поди ж ты.. Вашингтон с победой!

    19.03.2025

    • Панарин вышел на чистое 9-е место по набранным очкам в НХЛ среди россиян

    «Айлендерс» на выезде победили «Питтсбург», Сорокин сделал 19 сейвов
