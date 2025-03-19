«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал одну голевую передачу. Теперь у него 56 (34+22) очков в 52 играх этого сезона.

«Вашингтон» набрал 98 очков в 68 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Детройт» опустился на 12-ю строчку — 70 очков в 68 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Строум — 22 (Карлсон, Сандин), 6:36 — 1:0. Ларкин — 28 (Чиаро), 12:28 — 1:1. Дюбуа — 18 (Протас, Чикран), 48:16 — 2:1. Уилсон — 30 (Протас, Фехервари), 54:21 — 3:1. Макмайкл — 24 (Овечкин, Строум), 55:27 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Мразек.

Броски: 26 (14+5+7) — 23 (7+11+5).

Наши: Овечкин (15.20/1/+1) — Тарасенко (15.26/0/-1).

19 марта. Вашингтон. Capital One Arena.