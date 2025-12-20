«Вашингтон» уступил «Детройту» в домашнем матче

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У «Ред Уингз» 2 (1+1) очка набрал Мориц Зайдер, также голами отметились Джеймс Ван Римсдайк, Джон Леонард, Эльмер Седерблум и Дилан Ларкин. За «Кэпиталз» шайбы забросили Алексей Протас и Мартин Фехервари.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел седьмой матч подряд без голов. Всего в этом сезоне на счету 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 35 играх.

«Детройт» с 43 очками идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» потерпел пятое поражение в последних семи матчах и с 42 очками занимает четвертое место.