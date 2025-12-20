«Вашингтон» и «Детройт» сыграют в чемпионате НХЛ 20 декабря

«Вашингтон» и «Детройт» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 20 декабря. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 20.30 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Детройт»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 декабря, 20:30. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Детройт

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» провел 34 матча и набрал 42 очка, предыдущим соперником «Кэпиталз» был «Торонто» (4:0). У «Детройта» — 35 матчей и 41 очко, в четверг «Уингз» уступили «Юте» (1:4).

Российский нападающий, капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 34 матча и набрал 31 (14+17) очко. Снайпер не отмечался заброшенными шайбами в шести последних играх.