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Сегодня, 05:40

Гол Орлова на последней минуте овертайма принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дмитрий Орлов (в центре).
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» обыграл «Детройт» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев дубль сделал Ник Дауд, одна шайба на счету Эрика Густафссона. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал голевую передачу. У гостей забросили Дэвид Перрон, Оскар Сундквист и Лукас Рэймонд.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 34 матчах. «Детройт» идет на 11-й строчке с 33 очками в 31 игре, команда потерпела пятое поражение кряду.

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«Вашингтон» — «Детройт» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Перрон — 10 (Расмуссен, Ларкин), 7:30 — 0:1. Сундквист — 5 (бол., Берггрен, Велено), 15:36 — 0:2. Дауд — 6 (Овечкин, Густафссон), 35:35 — 1:2. Дауд — 7 (Дженсен, Обе-Кубель), 35:46 — 2:2. Раймонд — 8 (Копп, Мяяття), 44:49 — 2:3. Густафссон — 4 (Эллер, Обе-Кубель), 45:59 — 3:3. Орлов — 2 (Юханссон, Дауд), 64:38 — 4:3.

Вратари: Линдгрен — Хуссо.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 42 (10+17+12+3) — 19 (6+7+5+1).

Наши: Кузнецов (21.21/6/-1), Овечкин (24.31/3/0), Орлов (25.56/1/0) — -.

20 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
25
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