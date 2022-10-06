«Вашингтон» переиграл «Детройт». Овечкин набрал 2 очка

Овечкин набрал 2 очка в победном матче «Вашингтона» против «Детройта»

«Вашингтон» обыграл «Детройт» (4:2) в предсезонном матче НХЛ. Встреча прошла на льду «Капитал Уан Арены» в Вашингтоне.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал один ассист.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Вашингтон» в стартовом матче сыграет с «Бостоном» (13 октября), а «Детройт» встретится с «Монреалем» (15 октября).