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«Вашингтон» в овертайме проиграл «Детройту». Овечкин и Кузнецов отметились голами

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Детройту»
04:35
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«Детройт» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил Дилан Ларкин.

В составе «Кэпиталз» голами отметились российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

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Евгений Козинов все материалы автора
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