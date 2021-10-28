«Вашингтон» в овертайме проиграл «Детройту». Овечкин и Кузнецов отметились голами
«Вашингтон» в овертайме проиграл «Детройту»
04:35
«Детройт» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил Дилан Ларкин.
В составе «Кэпиталз» голами отметились российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
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