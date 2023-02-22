«Вашингтон» дома проиграл «Детройту». У Кузнецова «-2»

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Кэпиталз» потерпели пятое поражение подряд.

Российские игроки Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» и «Детройт» идут на 11-м и 10-м местах в Восточной конференции соответственно. У обеих команд по 62 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хагг — 1 (Бертуцци, Мяяття), 10:16 — 0:1. Сутер — 10 (мен.), 14:22 — 0:2. Уилсон — 4 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 15:57 — 1:2. Сутер — 11, 46:24 — 1:3.

Вратари: Кемпер — Хуссо.

Штраф: 6 — 19.

Броски: 27 (6+6+15) — 25 (8+13+4).

Наши: Кузнецов (19.13/2/-2), Орлов (21.54/1/-1) — -.

22 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя