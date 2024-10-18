«Вашингтон» — «Даллас»: видеообзор матча
«Вашингтон» дома победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
«Даллас» потерпел первое поражение в сезоне и с 8 очками идет на второй строчке в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции — 4 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|7
|5
|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|4
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
|7
|Филадельфия
|4
|1
|3
|3
|8
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|6
|3
|3
|7
|2
|Тампа-Бэй
|3
|3
|0
|6
|3
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|7
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|8
|Детройт
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|8
|2
|Юта
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Нэшвилл
|4
|0
|4
|0
|8
|Колорадо
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
|6
|3
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|2
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23.10
|18.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|4 : 3
|18.10
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|1 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Даллас
|3 : 2
|18.10
|02:00
|
Коламбус – Баффало
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|1 : 4
|18.10
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|2 : 5
|18.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|18.10
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|1 : 0 ОТ
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|2 : 4
|18.10
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|4 : 2
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|6 : 4
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