«Вашингтон» — «Даллас»: видеообзор матча

«Вашингтон» дома победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Даллас» потерпел первое поражение в сезоне и с 8 очками идет на второй строчке в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции — 4 очка.