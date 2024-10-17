«Вашингтон» примет «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 17 на 18 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Даллас» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции игр НХЛ в России нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В сезоне-2024/2025 «Кэпиталз» провели две игры, в которых набрали два очка. «Вашингтон» занимает 13-е место в Восточной конференции. По итогам 4-х матчей «Старз» с восемью баллами занимают 2-ю строчку на Западе.

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