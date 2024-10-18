«Вашингтон» переиграл «Даллас», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл 19 минут 16 секунд, отметился двумя бросками и одним силовым приемом.

«Даллас» потерпел первое поражение в сезоне и с 8 очками идет на второй строчке в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции — 4 очка.