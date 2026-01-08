Овечкин забросил 915-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

На 18-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин и сделал счет 1:3.

40-летний россиянин забил 18-й гол в этом сезоне. Теперь у него 37 (18+19) очков в 44 матчах.

За карьеру в НХЛ Овечкин забил 915 голов в 1535 матчах в регулярных чемпионатах. Он является рекордсменом по этому показателю.