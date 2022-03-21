Голы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. У «Старз» шайбы забросили Александр Радулов и Роопе Хинтц, который оформил дубль.

После этого матча «Вашингтон» с 80 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Даллас» с 71 очком — на девятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Радулов — 4 (Линделл, Студенич), 2:17 — 0:1. Хинтц — 24 (бол., Робертсон, Павелски), 17:55 — 0:2. Овечкин — 40 (бол., Карлсон, Кузнецов), 24:53 — 1:2. Хинтц — 25 (бол., Павелски, Сегин), 30:38 — 1:3. Орлов — 10 (Уилсон), 48:56 — 2:3.

Вратари: Ванечек (58:01) — Эттингер.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 38 (9+15+14) — 23 (11+10+2).

Наши: Кузнецов (25.26/6/0), Овечкин (22.42/5/+1), Орлов (20.26/2/+1) — Гурьянов (12.19/1/0), Радулов (12.11/2/+1).

20 марта. Вашингтон. Capital One Arena.