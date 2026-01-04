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4 января, 05:52

«Вашингтон» по буллитам проиграл «Чикаго», Овечкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» потерпел поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 49 секунд и отметился двумя бросками при показателе полезности «-1».

Форвард «Блэкхокс» Илья Михеев отметился голевой передачей. Теперь у 31-летнего россиянина 13 (8+5) очков в 37 играх этого сезона.

Голами у хозяев отметились Дилан Строум и Райан Леонард. У гостей забили Райан Донато и Теуво Терявяйнен. Победный буллит на счету Ника Фолиньо.

«Чикаго» набрал 39 очков в 41 матче и занимает 14-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 48 очков в 42 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
4 января, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Чикаго
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Александр Овечкин
Илья Михеев
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
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