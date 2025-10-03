«Вашингтон» — «Бостон»: видеообзор предсезонного матча НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в предсезонном матче НХЛ — 1:3.

Единственный гол «Кэпиталз» на счету 20-летнего Райана Леонарда. У «Брюинз» дубль оформил Бретт Харрисон и одну шайбу забросил Райли Туфте.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Вашингтон» сыграет с «Бостоном» (9 октября).

