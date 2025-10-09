«Вашингтон» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Брюинз» забили Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм и Морган Гики. Единственный шайб «Кэпиталз» на счету Тома Уилсона.

Это была первая игра для обеих команд в сезоне-2025/26 в НХЛ.

