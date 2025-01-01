«Вашингтон» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл дома «Бостон» — 3:1.

В составе «Кэпиталз» дублем отличился Алексей Протас, еще один гол забил Джейкоб Чикран, у «Брюинз» единственную шайбу забросил Джастин Брозо.