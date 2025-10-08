«Вашингтон» — «Бостон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вашингтон» и «Бостон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 9 октября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 2.30 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Бостон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Бостон» доступны в нашем матч-центре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

9 октября, 02:30. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Бостон

В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 «Вашингтон» занял первое место в Восточной конференции и вылетел во втором раунде Кубка Стэнли после серии с «Каролиной» (1-4). «Бостон» в прошлом сезоне не попал в плей-офф.