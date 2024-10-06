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Сегодня, 02:29

«Вашингтон» обыграл «Бостон», Овечкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» выиграл у «Бостона» в предсезонном матче НХЛ — 2:0.

Белорусский нападающий Алексей Протас на 10-й минуте открыл счет. В конце третьего периода Тревор ван Римсдайк забросил вторую шайбу «Кэпиталз».

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25. В субботу, 5 октября, «Дэвилз» одержали вторую победу над «Сэйбрз» (3:1).

&laquo;Баффало&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нью-Джерси&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. Сезон НХЛ стартовал в Праге. Символическое вбрасывание провел Ягр, атмосфера — супер
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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