«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом предсезонном матче с Овечкиным

«Бостон» выиграл у «Вашингтона» в предсезонном матче НХЛ — 3:1.

Это первая игра «Кэпиталз» в этой предсезонке, в которой принял участие российский нападающий Александр Овечкин. 40-летний россиянин провел на льду 21 минуту и отметился тремя силовыми приемами и одним броском по воротам соперника при показателе полезности «-2».

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Вашингтон» сыграет с «Бостоном» (9 октября).

НХЛ

Предсезонный матч

«Вашингтон» — «Бостон» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)