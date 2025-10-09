Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Бостону» на старте сезона в НХЛ, Овечкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (слева) атакует ворота «Бостона».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

В первом периоде команды не забили голов. В середине второй двадцатиминутки Давид Пастрняк с передачи российского защитиника Никиты Задорова вывел «Брюинз» вперед.

В начале третьего периода «Кэпиталз» отыгрались — отличился Том Уилсон. Однако почти сразу гости сравняли, так как Элиас Линдхольм реализовал большинство. В конце игры Морган Гики упрочил преимущество «Брюинз», забив в пустые ворота.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл 18 минут 16 секунд и отметился тремя броскками и двумя силовыми приемами. 40-летний россиянин проводит свой 21-й сезон в НХЛ.

Это была первая игра для обеих команд в сезоне-2025/26.

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 октября, 02:30. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Бостон
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
«Не общаюсь с отцом и никогда не буду». Трусова — о семейном конфликте, травмах, материнстве и Олимпиаде
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
«За ним увлекательно следить». Кучеров после великого рекорда получил поздравления «Тампы» и восхищает Гретцки
Популярное видео
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
Материалы сюжета: Овечкин: последний сезон в НХЛ и новые рекорды лучшего снайпера в истории лиги
«Игре будет не хватать его». Овечкин продолжает прощальный тур и остается рядом с двумя крутыми рекордами
Глава КХЛ Морозов — о возможном возвращении Овечкина в российский хоккей: «Я его везде жду»
Представитель Овечкина: «Все соскучились по игре сборной на чемпионате мира»
Овечкин по-прежнему не может забить. Но это не мешает «Вашингтону» побеждать
Овечкин сравнялся с Ягром и вышел на 7-е место по числу побед в НХЛ
«Вашингтон» переиграл «Нэшвилл», у Овечкина «-1»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Торонто» обыграл «Монреаль», Нюландер набрал 3 очка

Кузьменко стал первым россиянином, забросившим шайбу в сезоне НХЛ-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 15 11 4 24
2 Нью-Джерси 14 9 5 18
3 Вашингтон 12 8 4 16
4 Айлендерс 14 7 7 16
5 Рейнджерс 14 7 7 15
6 Питтсбург 13 5 8 12
7 Коламбус 11 5 6 10
8 Филадельфия 15 3 12 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 10 5 21
2 Оттава 15 9 6 19
3 Тампа-Бэй 13 8 5 18
4 Монреаль 13 8 5 18
5 Флорида 14 8 6 18
6 Баффало 14 7 7 17
7 Торонто 15 7 8 16
8 Детройт 14 6 8 15
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 15 9 6 21
2 Юта 14 9 5 18
3 Колорадо 13 7 6 15
4 Даллас 13 7 6 15
5 Сент-Луис 14 7 7 15
6 Нэшвилл 14 5 9 15
7 Виннипег 14 4 10 11
8 Чикаго 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 14 10 4 22
2 Вегас 15 9 6 19
3 Сиэтл 14 8 6 17
4 Сан-Хосе 15 7 8 15
5 Калгари 13 6 7 12
6 Анахайм 13 5 8 11
7 Лос-Анджелес 13 4 9 10
8 Ванкувер 15 3 12 7
Результаты / календарь
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
1.11 02:00 Монреаль – Питтсбург - : -
1.11 02:00 Ванкувер – Торонто - : -
1.11 03:00 Даллас – Коламбус - : -
1.11 05:00 Колорадо – Калгари - : -
1.11 21:00 Каролина – Виннипег - : -
1.11 23:30 Вашингтон – Миннесота - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости