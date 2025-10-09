«Вашингтон» проиграл «Бостону» на старте сезона в НХЛ, Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

В первом периоде команды не забили голов. В середине второй двадцатиминутки Давид Пастрняк с передачи российского защитиника Никиты Задорова вывел «Брюинз» вперед.

В начале третьего периода «Кэпиталз» отыгрались — отличился Том Уилсон. Однако почти сразу гости сравняли, так как Элиас Линдхольм реализовал большинство. В конце игры Морган Гики упрочил преимущество «Брюинз», забив в пустые ворота.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл 18 минут 16 секунд и отметился тремя броскками и двумя силовыми приемами. 40-летний россиянин проводит свой 21-й сезон в НХЛ.

Это была первая игра для обеих команд в сезоне-2025/26.