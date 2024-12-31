«Вашингтон» обыграл «Бостон», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл дома «Бостон» — 3:1. В составе «Кэпиталз» дублем отличился Алексей Протас, еще один гол забил Джейкоб Чикран, у «Брюинз» единственную шайбу забросил Джастин Брозо.

Александр Овечкин не набрал очков в этой игре. Он провел на льду больше 16 минут и нанес три броска в створ ворот. На его счету 27 (17+10) очков в 21 матчах регулярного чемпионата. Всего у Овечкина 870 голов в НХЛ: до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось 24 шайбы.