«Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ во вторник, 31 декабря. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию предновогоднего матча команды Александра Овечкина в столице США. Ключевые события игры «Вашингтон» — «Бостон» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Кэпиталз» и «Брюинз» встретятся во второй раз в сезоне. Ранее соперники встречались перед рождественской паузой в ночь на 24 декабря, победу одержал «Бостон» (4:1).

Капитан столичной команды Александр Овечкин после возвращения в состав после травмы забивал в двух матчах подряд против «Торонто» и «Детройта». На его счету — 17 голов в 20 играх этого сезона, а также 870 шайб за карьеру в лиге (до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 24 шага).