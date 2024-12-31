«Вашингтон» — «Бостон»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ во вторник, 31 декабря. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию предновогоднего матча команды Александра Овечкина в столице США. Ключевые события игры «Вашингтон» — «Бостон» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
«Кэпиталз» и «Брюинз» встретятся во второй раз в сезоне. Ранее соперники встречались перед рождественской паузой в ночь на 24 декабря, победу одержал «Бостон» (4:1).
Капитан столичной команды Александр Овечкин после возвращения в состав после травмы забивал в двух матчах подряд против «Торонто» и «Детройта». На его счету — 17 голов в 20 играх этого сезона, а также 870 шайб за карьеру в лиге (до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 24 шага).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|2
|Вашингтон
|36
|24
|12
|50
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|38
|17
|21
|39
|5
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|6
|Филадельфия
|37
|16
|21
|36
|7
|Айлендерс
|37
|14
|23
|35
|8
|Рейнджерс
|36
|16
|20
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|23
|15
|48
|2
|Торонто
|37
|22
|15
|46
|3
|Бостон
|38
|20
|18
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|36
|16
|20
|35
|7
|Детройт
|36
|14
|22
|32
|8
|Баффало
|37
|14
|23
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|27
|11
|55
|2
|Миннесота
|37
|22
|15
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|35
|21
|14
|43
|5
|Юта
|36
|16
|20
|38
|6
|Сент-Луис
|38
|17
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|37
|11
|26
|29
|8
|Чикаго
|37
|12
|25
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|25
|11
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|36
|21
|15
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|36
|17
|19
|41
|6
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|7
|Анахайм
|35
|14
|21
|32
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
|31.12
|03:00
|
Флорида – Рейнджерс
|5 : 3
|31.12
|03:30
|
Виннипег – Нэшвилл
|3 : 0
|31.12
|04:00
|
Сиэтл – Юта
|5 : 2
|31.12
|20:30
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|31.12
|21:00
|
Торонто – Айлендерс
|- : -
|31.12
|23:00
|
Вегас – Монреаль
|- : -