"Вашингтон" – "Бостон". Побьет ли Овечкин рекорд Федорова? Трансляция матча в 20.30 (мск)

Сегодня Александр Овечкин может побить главный российский рекорд НХЛ. В 20.30 по московскому времени "Вашингтон" встретится с "Бостоном" – и нашему форварду будет достаточно набрать хотя бы одно очко, чтобы превзойти Сергея Федорова и стать лучшим русским бомбардиром заокеанской лиги всех времен. "СЭ" проведет трансляцию этой игры. Начало – в 20.30 (мск).

Сейчас и у Овечкина, и у Федорова по 1179 очков – они делят 49-е место по результативности в истории НХЛ. Александр мог обогнать трехкратного обладателя Кубка Стэнли еще вчера ночью, однако он пропустил встречу против "Калгари" из-за дисквалификации. Напомним, что россиянин был наказан лигой за отказ от участия в Матче звезд.

Любопытно, что именно в отсутствие Овечкина "Вашингтон" прервал семиматчевую серию поражений. "Кэпс" обыграли "Флэймз" 4:3 – победная шайба на счету другой российской звезды "Столичных" Евгения Кузнецова.

Трансляция матча "Вашингтон" – "Бостон" здесь