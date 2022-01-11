«Бостон» разгромил «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова по голевой передаче

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» со счетом 7:3.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Конор Шири, еще одна шайба на счету Ти Джея Оши, которому ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. При этом столичный клуб вел со счетом 2:0. У «Брюинз» дубли на счету Давида Пастрняка и Брэда Маршана, 4 (1+3) очка у Мэтта Гжельцыка, еще по голу забили Крэйг Смит и Эрик Хаула.

На 28-й минуте встречи вратарь «Кэпиталз» Зак Фукале был заменен на Витека Ванечека после четырех пропущенных шайб подряд.

После этого матча «Бостон» с 40 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 49 очками — на пятой строчке.