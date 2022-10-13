«Вашингтон» начал сезон НХЛ с поражения от «Бостона». У Овечкина и Кузнецова по «-2»

«Вашингтон» проиграл «Бостону» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая игра в новом сезоне для обеих команд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл 22 минуты и отметился тремя бросками и девятью силовыми приемами при поаказателе полезности «-2». Российский форвард Евгений Кузнецов сыграл 21 минуту и 41 секунду, сделав 5 бросков по воротам соперника.

На счету российского защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова 3 броска и 4 силовых приема за 20 минут 21 секунду на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: Бержерон — 1 (бол., Пастрняк, Крейчи), 7:58 — 0:1. Пастрняк — 1 (Крейчи, Клифтон), 15:03 — 0:2. Холл — 1 (Пастрняк, Райлли), 26:14 — 0:3. Манта — 1 (Строум, Густафссон), 27:34 — 1:3. Шири — 1 (Дауд), 32:43 — 2:3. Крейчи — 1 (Пастрняк, Заха), 56:17 — 2:4. Линдхольм — 1 (п.в.), 58:55 — 2:5.

Вратари: Кемпер (57:01 — 58:55) — Ульмарк.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (12+10+13) — 30 (15+8+7).

Наши: Кузнецов (21.41/5/-2), Овечкин (22.08/3/-2), Орлов (20.21/3/-1) — -.

13 октября. Вашингтон. Capital One Arena.