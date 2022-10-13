«Вашингтон» начал сезон НХЛ с поражения от «Бостона». У Овечкина и Кузнецова по «-2»
«Вашингтон» проиграл «Бостону» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая игра в новом сезоне для обеих команд.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл 22 минуты и отметился тремя бросками и девятью силовыми приемами при поаказателе полезности «-2». Российский форвард Евгений Кузнецов сыграл 21 минуту и 41 секунду, сделав 5 бросков по воротам соперника.
На счету российского защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова 3 броска и 4 силовых приема за 20 минут 21 секунду на льду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Бостон» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Голы: Бержерон — 1 (бол., Пастрняк, Крейчи), 7:58 — 0:1. Пастрняк — 1 (Крейчи, Клифтон), 15:03 — 0:2. Холл — 1 (Пастрняк, Райлли), 26:14 — 0:3. Манта — 1 (Строум, Густафссон), 27:34 — 1:3. Шири — 1 (Дауд), 32:43 — 2:3. Крейчи — 1 (Пастрняк, Заха), 56:17 — 2:4. Линдхольм — 1 (п.в.), 58:55 — 2:5.
Вратари: Кемпер (57:01 — 58:55) — Ульмарк.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (12+10+13) — 30 (15+8+7).
Наши: Кузнецов (21.41/5/-2), Овечкин (22.08/3/-2), Орлов (20.21/3/-1) — -.
13 октября. Вашингтон. Capital One Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 5
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 3
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|5 : 2
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|5 : 4 ОТ
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00