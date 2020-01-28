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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль», Кузнецов сделал передачу

05:41
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«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вашингтону» — 2:4. По два очка в составе гостей набрали Ти Джей Оши (0+2) и Том Уилсон (1+1). На счету Евгения Кузнецова результативная передача, бросок в створ и 2 силовых приема за 14.14 на льду. У Дмитрия Орлова «+1» и 2 блок-шота за 21.34. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

У Ильи Ковальчука «-1» и 3 броска за 21.17.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропусках матч из-за дисквалификации, связанной с отказом от участия в Матче звезд.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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