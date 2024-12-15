«Вашингтон» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» дома одержал победу над «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, еще по шайбе забросили Дилан Строум и Джейкоб Чикран.

В составе «Сэйбрз» отличились Джейсон Закер и Иржи Кулих.

«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции с 44 очками, «Баффало» набрал 26 очков и идет 15-м.