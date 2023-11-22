«Вашингтон» на своем льду встретится с «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 23 ноября. Матч пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Официально в России матчи НХЛ не показывают. Трансляцию противостояния «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» бесплатно в прямом эфире можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Турнирная таблица чемпионата НХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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