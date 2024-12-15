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Сегодня, 05:46

«Вашингтон» победил «Баффало», Уилсон оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Баффало» со счетом 4:2.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, еще по голу забили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. У «Сэйбрз» отличились Джейсон Закер и Иржи Кулих.

После этого матча «Вашингтон» с 44 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Баффало» с 26 очками — на 15-й строчке.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 33 20 13 43
2 Вашингтон 28 20 8 42
3 Каролина 29 18 11 37
4 Филадельфия 31 14 17 32
5 Рейнджерс 29 15 14 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 31 13 18 30
8 Коламбус 29 12 17 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 29 18 11 38
2 Флорида 30 18 12 38
3 Бостон 31 15 16 33
4 Тампа-Бэй 27 15 12 32
5 Оттава 29 14 15 30
6 Детройт 29 11 18 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 29 11 18 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 30 20 10 44
2 Виннипег 31 21 10 43
3 Даллас 28 17 11 34
4 Колорадо 31 17 14 34
5 Юта 29 13 16 31
6 Сент-Луис 30 14 16 30
7 Нэшвилл 30 8 22 22
8 Чикаго 30 9 21 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 19 11 41
2 Лос-Анджелес 30 18 12 39
3 Эдмонтон 30 18 12 38
4 Ванкувер 28 15 13 35
5 Калгари 30 14 16 33
6 Сиэтл 31 15 16 32
7 Сан-Хосе 32 11 21 27
8 Анахайм 28 10 18 24
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20.12
15.12 00:05
Эдмонтон – Вегас
 6 : 3
15.12 03:00
Вашингтон – Баффало
 - : -
15.12 03:00
Виннипег – Монреаль
 - : -
15.12 03:00
Детройт – Торонто
 - : -
15.12 03:00
Коламбус – Анахайм
 - : -
15.12 03:00
Оттава – Питтсбург
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Даллас – Сент-Луис
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15.12 05:00
Колорадо – Нэшвилл
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Ванкувер – Бостон
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15.12 06:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
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Калгари – Флорида
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