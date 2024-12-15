«Вашингтон» победил «Баффало», Уилсон оформил дубль

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Баффало» со счетом 4:2.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, еще по голу забили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. У «Сэйбрз» отличились Джейсон Закер и Иржи Кулих.

После этого матча «Вашингтон» с 44 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Баффало» с 26 очками — на 15-й строчке.