«Вашингтон» дома проиграл «Баффало». Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» на своем льду потерпел поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. Теперь у него 28 голов в этом сезоне. Форвард Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

В составе «Сэйбрз» голевой передачей отметился российский защитник Илья Любушкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Баффало» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Так — 18 (Томпсон, Скиннер), 10:48 — 0:1. Милано — 6 (Манта, Ирвин), 12:07 — 1:1. Томпсон — 28 (бол., Далин, Козенс), 17:29 — 1:2. Томпсон — 29 (Так, Любушкин), 25:50 — 1:3. Овечкин — 27 (Кузнецов), 36:46 — 2:3. Дауд — 10 (Милано, Дженсен), 40:55 — 3:3. Овечкин — 28 (Шири), 47:10 — 4:3. Джост — 3 (Миттельштадт, Пауэр), 51:42 — 4:4. Томпсон — 30 (Так), 63:00 — 4:5.

Вратари: Кемпер — Луукконен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 32 (8+11+11+2) — 29 (11+6+10+2).

Наши: Кузнецов (21.49/4/+3), Овечкин (20.33/7/+2), Орлов (21.57/1/-1) — Любушкин (14.56/0/+1).

4 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.