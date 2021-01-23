«Вашингтон» без россиян выиграл у «Баффало»

«Вашингтон» одержал победу над «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). Победитель определился в серии буллитов.

Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили игру, так как были включены в список хоккеистов, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках из-за протокола лиги о Covid-19.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Стаал — 1 (Улофссон), 12:33 — 0:1. Бэкстрем — 3 (Уилсон, Диллон), 16:18 — 1:1. Дауд — 2 (Врана, Карлсон), 24:14 — 2:1. Козенс — 1, 30:43 — 2:2. Врана — 3 (Хара, Оши), 33:07 — 3:2. Шихан — 1 (Скиннер, Лазар), 33:49 — 3:3.

Победный буллит: Карлсон.

Вратари: Ванечек — Улльмарк.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (11+10+7+4) — 27 (7+14+6+0).

23 января. Вашингтон. Capital One Arena.