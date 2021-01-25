«Вашингтон» без Овечкина уступил «Баффало»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Баффало» со счетом 3:4.

В составе столичной команды отличились Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрем. Гости ответили точными бросками Колина Миллера, Виктора Олофссона и Эрика Стаала. Победный буллит реализовал Джек Айкел.

Встречу пропускали российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов из-за протокола лиги о COVID-19.

После этого матча «Вашингтон» с 9 очками лидирует в Восточном дивизионе, «Баффало» с 5 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Баффало» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шульц — 1, 6:58 — 1:0. Миллер — 1 (бол., Ристолайнен, Миттельштадт), 30:07 — 1:1. Оши — 2 (бол., Шульц, Бэкстрем), 31:51 — 2:1. Улофссон — 3 (бол., Райнхарт, Айкел), 33:04 — 2:2. Стаал — 2 (бол., Ристолайнен, Миллер), 47:24 — 2:3. Бэкстрем — 4 (бол., Врана, Карлсон), 49:28 — 3:3.

Нереализованный буллит: Холл (Баффало Сэйбрз), 50:33 (Вратарь).

Победный буллит: Айкел.

Вратари: Ванечек — Улльмарк.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 31 (9+9+9+4) — 48 (16+19+8+5).

24 января. Вашингтон. Capital One Arena.