«Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Сэйбрз» потерпели четвертое поражение кряду. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

«Вашингтон» идет на 2-м месте в Восточном дивизионе. «Баффало» располагается на последней строчке.