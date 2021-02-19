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«Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин сделал голевую передачу

05:23
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«Вашингтон» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Сэйбрз» потерпели четвертое поражение кряду. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

«Вашингтон» идет на 2-м месте в Восточном дивизионе. «Баффало» располагается на последней строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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