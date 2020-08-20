«Вашингтон» сыграет в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс». Игра пройдет 21 августа, начало — в 03.00 (мск).

«Нью Йорк» ведет в серии с «Кэпиталз» со счетом 3-1. В прошлой игре «Вашингтон» победил «Айлендерс» (3:2). Нападающий Александр Овечкин сделал дубль, и еще раз отличился форвард Евгений Кузнецов.

Следить за матчем «Вашингтон» — «Айлендерс» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс Эфира.

Видеотрансляция матча «Вашингтон» — «Айлендерс»