«Вашингтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» победили «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции с 43 очками в 35 матчах.

«Вашингтон» идет на девятой строчке с 39 очками в 33 играх.