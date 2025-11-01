«Вашингтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «островитян» отличились Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват и Мэтью Барзал. Единственную шайбу «Кэпс» забросил Том Уилсон.

«Айлендерс» с 11 очками в 11 матчах идут на 13-й место в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 9-е место — 12 очков в 11 играх.

