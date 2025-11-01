«Вашингтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ
«Айлендерс» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У «островитян» отличились Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват и Мэтью Барзал. Единственную шайбу «Кэпс» забросил Том Уилсон.
«Айлендерс» с 11 очками в 11 матчах идут на 13-й место в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 9-е место — 12 очков в 11 играх.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|9
|4
|18
|2
|Питтсбург
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|12
|8
|4
|16
|4
|Филадельфия
|13
|7
|6
|15
|5
|Коламбус
|12
|7
|5
|14
|6
|Айлендерс
|13
|6
|7
|14
|7
|Рейнджерс
|14
|6
|8
|14
|8
|Вашингтон
|12
|6
|6
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|13
|9
|4
|19
|2
|Детройт
|13
|9
|4
|18
|3
|Бостон
|15
|8
|7
|16
|4
|Торонто
|13
|7
|6
|15
|5
|Тампа-Бэй
|12
|6
|6
|14
|6
|Оттава
|13
|6
|7
|14
|7
|Баффало
|13
|5
|8
|14
|8
|Флорида
|12
|6
|6
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|13
|7
|6
|19
|2
|Виннипег
|12
|9
|3
|18
|3
|Юта
|13
|9
|4
|18
|4
|Даллас
|13
|7
|6
|17
|5
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|14
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
|13
|7
|Миннесота
|14
|5
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|13
|4
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|12
|6
|6
|16
|2
|Эдмонтон
|15
|6
|9
|16
|3
|Анахайм
|11
|7
|4
|15
|4
|Вегас
|11
|6
|5
|15
|5
|Лос-Анджелес
|13
|5
|8
|14
|6
|Ванкувер
|14
|7
|7
|14
|7
|Сан-Хосе
|13
|4
|9
|11
|8
|Калгари
|14
|3
|11
|8
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
|5.11
|03:00
|Рейнджерс – Каролина
|0 : 3
|5.11
|03:00
|Монреаль – Филадельфия
|4 : 5 Б
|5.11
|03:00
|Айлендерс – Бостон
|3 : 4 Б
|5.11
|03:00
|Баффало – Юта
|1 : 2 ОТ
|5.11
|04:00
|Миннесота – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|5.11
|04:00
|Даллас – Эдмонтон
|4 : 3 Б
|5.11
|05:30
|Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|5.11
|06:00
|Анахайм – Флорида
|- : -
|5.11
|06:00
|Вегас – Детройт
|- : -
|5.11
|06:30
|Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
