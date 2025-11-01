Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

1 ноября, 06:24

«Вашингтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Айлендерс» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «островитян» отличились Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват и Мэтью Барзал. Единственную шайбу «Кэпс» забросил Том Уилсон.

«Айлендерс» с 11 очками в 11 матчах идут на 13-й место в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 9-е место — 12 очков в 11 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Читайте также
В БиГ в доме престарелых при пожаре погибли 10 человек и еще 20 пострадали
Может ли Трамп пойти на третий срок? Разбор
Армейцы отказались от конкуренции с «Зенитом» и «Спартаком». Что происходит с ЦСКА перед кубковой игрой в Махачкале
Покинул Урал и блистает в НХЛ. Биография российского снайпера из Вегаса Павла Дорофеева
Расчет РСЗО «Град» уничтожил позиции формирований ВСУ в ДНР
Семь альпинистов погибли в результате схода лавины в Непале
Популярное видео
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Ремпал в «Салавате» / уволят ли Ларионова / победная серия «Ак Барса»
Ремпал в «Салавате» / уволят ли Ларионова / победная серия «Ак Барса»
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вегас» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» победил «Детройт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 13 9 4 18
2 Питтсбург 14 8 6 18
3 Каролина 12 8 4 16
4 Филадельфия 13 7 6 15
5 Коламбус 12 7 5 14
6 Айлендерс 13 6 7 14
7 Рейнджерс 14 6 8 14
8 Вашингтон 12 6 6 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 13 9 4 19
2 Детройт 13 9 4 18
3 Бостон 15 8 7 16
4 Торонто 13 7 6 15
5 Тампа-Бэй 12 6 6 14
6 Оттава 13 6 7 14
7 Баффало 13 5 8 14
8 Флорида 12 6 6 13
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 13 7 6 19
2 Виннипег 12 9 3 18
3 Юта 13 9 4 18
4 Даллас 13 7 6 17
5 Нэшвилл 15 5 10 14
6 Чикаго 13 5 8 13
7 Миннесота 14 5 9 13
8 Сент-Луис 13 4 9 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 12 6 6 16
2 Эдмонтон 15 6 9 16
3 Анахайм 11 7 4 15
4 Вегас 11 6 5 15
5 Лос-Анджелес 13 5 8 14
6 Ванкувер 14 7 7 14
7 Сан-Хосе 13 4 9 11
8 Калгари 14 3 11 8
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 03:00 Рейнджерс – Каролина 0 : 3
5.11 03:00 Монреаль – Филадельфия 4 : 5 Б
5.11 03:00 Айлендерс – Бостон 3 : 4 Б
5.11 03:00 Баффало – Юта 1 : 2 ОТ
5.11 04:00 Миннесота – Нэшвилл 3 : 2 ОТ
5.11 04:00 Даллас – Эдмонтон 4 : 3 Б
5.11 05:30 Колорадо – Тампа-Бэй - : -
5.11 06:00 Анахайм – Флорида - : -
5.11 06:00 Вегас – Детройт - : -
5.11 06:30 Лос-Анджелес – Виннипег - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости