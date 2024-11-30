«Вашингтон» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Вашингтон» дома победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

«Вашингтон» набрал 33 очка в 23 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идет на 13-й строчке — 22 очка в 24 играх.